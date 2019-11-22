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Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: подозреваемого будут судить по 4 статьям
В Одессе завершено расследование в отношении Николая Тарасова - подозреваемого в зверском убийстве 11-летней жительницы райцентра Ивановка Ивановского района Одесской области Даши Лукьяненко, совершенном 13 июня. Тарасова обвиняют сразу по четырем статьям уголовного кодекса Украины: незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 146), покушение на ее изнасилование (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152), убийство (п. П. 2, 9, ч. 2 ст. 115) и надругательство над ее телом (ч. 1 ст. 297).
«В пятницу, 22 ноября, обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы», — сообщили в прокуратуре области.
Как подчеркивают в региональном главке Нацполиции, на основании собранной информации полицейские поминутно восстановили последние часы жизни ребенка и установили, что к преступлению причастен 22-летний местный житель.
«В ходе досудебного расследования проведен ряд экспертиз и собрано достаточно доказательств, чтобы доказать вину обвиняемого. Точку в деле поставит суд», — отметил начальник полиции Одесской области Олег Бех.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что жители Ивановки увековечили память о Даше Лукьяненко.
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