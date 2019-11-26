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Украина

Зеленский раскрыл детали своего последнего разговора с Путиным

13:34 26 ноября 2019 227
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности своего разговора с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд президент Владимир Зеленский сказал: «По поводу разговора с Путиным — мы обсудили, что довольны, что к нам вернулись наши корабли. Обсудили вопросы, нет всего технического оборудования, которое было, чтобы РФ вернула все, что было, можно и больше… Мы не обсуждали темы нормандской встречи, этот диалог будет 9 декабря».

Глава украинского государства также добавил: «Нам нужно договориться о новом долгосрочном газовом договоре, это вопрос энергетической безопасности всей Европы».

Ранее сообщалось, что активисты провели акцию с унитазами перед посольством России в Киеве.

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