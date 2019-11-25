Зеленский спросил Путина о разграбленных россиянами украинских кораблях

Политика

В понедельник, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Украинский лидер отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина — Россия — ЕС.

Напомним, 18 ноября Россия вернула Украине два военных катера и буксир, захваченные год назад у Керченского пролива. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», по словам главкома ВМС Украины Игоря Воронченко, вернулись из российского плена в ужасном состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт украинских военных катеров понадобится три месяца.

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