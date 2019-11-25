23.96 / 24.20 26.34 / 26.73
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский спросил Путина о разграбленных россиянами украинских кораблях

22:10 25 ноября 2019 269
Зеленский и Путин
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Украинский лидер отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах.

Также во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина — Россия — ЕС.

Напомним, 18 ноября Россия вернула Украине два военных катера и буксир, захваченные год назад у Керченского пролива. Суда «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», по словам главкома ВМС Украины Игоря Воронченко, вернулись из российского плена в ужасном состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт украинских военных катеров понадобится три месяца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Янис и Анна

Уже целуются на публике: Седокова впервые вышла в свет с женатым любовником (фото)

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Вера Брежнева

Модный конфуз: Веру Брежневу раскритиковали за «чужое» платье (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер