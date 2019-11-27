- 07:15 Незрелая разбалованная примадонна из низшего класса: дядя Меган Маркл обрушился на нее с критикой
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Незрелая разбалованная примадонна из низшего класса: дядя Меган Маркл обрушился на нее с критикой (фото)
Дядя герцогини Сассексской, бывший дипломат Майк Маркл, обрушился на племянницу с критикой. «Меган вскарабкалась по социальной лестнице и оставила нас позади — вот как я это ощущаю. Думаю, такое случается, когда кто-то из низшего класса пытается подняться над реальностью ситуации», — приводит издание Daily Mail слова 80-летнего Маркла (старшего брата отца Меган Томаса).
Майк считает, что соперничество между Меган и Кейт Миддлтон может проистекать из происхождения жены принца Гарри, которое «лежит грузом на ее плечах». «Это может быть частью проблемы, которая возникла между ней и ее невесткой. Меган — в некоторых смыслах незрелая личность. Я чувствую это в связи с тем, как она поступает — не только с членами семьи, но и с другими людьми», — заявил Майк.
Вину за сложный характер Меган, который создает трудности в общении с ее подчиненными, Майк частично возлагает на ее отца. «Возможно, она так командует персоналом из-за того, что ее разбаловал мой брат. Он очень заботился о ней — больше, чем о других своих детях… Том проводил с ней много времени — помогал в школе и все такое». У него была более сильная связь с ней, чем с остальными детьми. В этом и проблема. Она стала примадонной потому, что он хорошо с ней обращался, — считает Маркл.
Майкл Маркл в свое время помог Меган устроиться на работу в американское посольство в Аргентине — что стало началом ее карьеры. 20-летняя Меган, за которую замолвил слово ее дядя, стажировалась в пресс-службе.
На свадьбу Меган и принца Гарри Майк приглашен не был. «Она много кого не пригласила, поэтому я не чувствую себя в связи с этим так уж плохо — это не было дискриминацией, направленной против меня лично», — сказал он. Как известно, из всей многочисленной семьи Меган на венчании присутствовала лишь ее мать Дория. Майк сказал, что, несмотря на плохое состояние здоровья, был готов вести племянницу к алтарю, когда ее отец Томас слег с сердечным приступом и не смог приехать в Великобританию. Но экс-дипломата не пригласили. Эту роль взял на себя отец жениха — принц Чарльз.
Майк также сказал, что Меган никогда не пыталась с ним связаться. Он также не пробует написать ей или позвонить. «Она сама должна сделать первый шаг», — настаивает американец, полагая, что Меган ему кое-чем обязана в жизни. «Я помог ей тогда, когда другие не помогали. И ничего не просил взамен. Если бы она захотела более близких отношений — я только за. Это она установила границы, не я», — сказал он.
Ранее другой дядя Меган, со стороны матери, сожалел о том, что уже никогда не сможет встретить с племянницей День благодарения за одним столом. 70-летний Джозеф Джонсон говорит, что тем не менее все еще любит свою племянницу.
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