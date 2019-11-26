Политика

Он не президент Украины: Зеленский резко ответил на слова Коломойского о сближении с Россией

Украина не будет менять свой геополитический вектор. Решения о сближении с Европой или Россией будет определять украинский народ. Такое заявление сделал президент Зеленский на брифинге в Таллинне 26 ноября.

Отвечая на вопрос эстонской журналистки, которая напомнила высказывания Коломойского о необходимости разворота к России, Зеленский напомнил, что олигарх Коломойский простой гражданин Украины и он не определяет геополитику страны.

«Относительно господина Коломойского. Вы сказали, что он меня поддерживал… Кстати, меня поддержали 73% украинцев. И если среди них был господин Коломойский, я очень рад. Господин Коломойский не является президентом Украины, он является гражданином, а большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Именно народ Украины выбирает, куда нам пойти. С Россией у нас очень сложная ситуация, мы начали диалог, который начнется на нормандской встрече четырех лидеров», — цитирует слова Зеленского «Украинская правда».

Напомним, в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, восстановление связей с РФ стало необходимым для экономического выживания Украины. По мнению олигарха «рана войны заживет».

После этого, президент Владимир Зеленский заявил, что это его приоритет как главы государства отвечать за международный вектор Украины, а не олигарха Коломойского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter