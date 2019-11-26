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Заммэра Славянска заподозрили в посягательстве на территориальную целостность Украины
В Славянске следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы Славянска по двум статьям УК — за посягательство на целостность страны и создание террористической организации. Кстати, в свое время, подозрения по таким статьям выдвигались и экс-мэру Славянска Нелле Штепе.
В СБУ сообщают, что в апреле 2014 года на сессии горсовета под председательством нынешнего заммэра Славянска депутаты приняли решения о проведении фейкового «референдума» и назначении лидера одного из бандформирований председателем исполкома горсовета.
«Чиновник способствовал легализации пророссийских боевиков через создание так называемой „народной дружины“. СБУ подозревает заместителя мэра в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце октября 2019 года Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Нелли Штепы и обязал государство Украину выплатить ей 3600 евро. ЕСПЧ определил, что в отношении Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека. Это решение может быть обжаловано.
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