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Украина

На Львовщине два города снова остались без отопления

15:11 26 ноября 2019 134
ТЭЦ в Новом Роздоле
Инф. «ФАКТОВ»

Аварии двух ТЭЦ во Львовской области привели к проблемам с отоплением в Новояворовске и Новом Роздоле. Ранее из-за проблем с отоплением акции протеста начали жители 95 квартала Кривого Рога. О проблемах на Львовщине заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Юрий Холод сообщает в Facebook.

«Поскольку две ТЭЦ начали работать позже всех остальных в области, а подготовка к их запуску проходила в ускоренном режиме, есть несколько значительных утечек», — написал Юрий Холод.

Из-за того что на Новороздольской ТЭЦ 25 ноября произошли два значительных порыва трубопроводов, без отопления пока остаются 12 домов. Работники ликвидируют неисправности — откачивают воду из затопленной камеры и затем приступят к ремонтным работам непосредственно в системе.

В Новояворовске также обнаружили утечку в трубе, которая подает тепло в один из микрорайонов города. Сейчас проводятся сварочные работы.

Ранее сообщалось, что Гончарук рассказал, как изменится оплата за отопление из-за отмены ограничений на тарифы.

Фото: 4studio.com.ua

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