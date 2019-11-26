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- 15:29 «Купим розовый iPhone»: британский строитель и его жена из Словакии выиграли в лотерею 132 миллиона долларов
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«Купим розовый iPhone»: британский строитель и его жена из Словакии выиграли в лотерею 132 миллиона долларов (фото)
Стало известно, что обладателями джекпота в межнациональной лотерее «Евромиллионы» (Euromillions) стали 42-летний британский строитель Стив Томпсон и его 41-летняя жена Ленка — продавщица, переехавшая в Великобританию из Словакии. Им достался денежный приз в размере 105 миллионов фунтов стерлингов (примерно 132 миллиона долларов).
Как пишет издание Daily Mail, проживающие в городе Селси супруги теперь богаче, чем звезды фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, певец Гарри Стайлс, а также участник группы The Rolling Stones Ронни Вуд. Тем не менее на следующий день после выигрыша Стив, как обычно, отправился на работу. И он намерен довести до конца все свои начатые проекты. А вот после Рождество он уже намерен расслабиться и не брать слишком много заказов.
Трем своим детям Томпсоны говорят: «Если вы что-то хотите, это надо заработать». 10-летний сын Стива и Ленки уже попросил у них автомобиль Tesla. Просьбу восьмилетней дочери исполнить легче — ей нужен розовый iPhone. А 15-летний первенец пары пока что обдумывает свои желания.
Томпсоны собираются купить новый дом, чтобы у всех детей были отдельные спальни. А также намерены пожертвовать некоторую сумму местной общине.
Стив регулярно играет в лотерею уже 25 лет. По его словам, когда он понял, что все цифры совпадают, то весь задрожал и едва не перенес сердечный приступ.
Родители Стива поначалу решили, что он шутит. «Поверим, когда увидим», — сказали они. «Теперь они верят», — говорит британец.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Италии был сорван самый крупный лотерейный джекпот в Европе.
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