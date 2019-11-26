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НАБУ нагрянуло с обысками в полицию Львовской области: что происходит
Во вторник, 26 ноября, детективы НАБУ начали обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции Львовской области. В этот же день сотрудники бюро провели в Киеве массовые задержания таможенников. Об обысках во Львове НАБУ сообщает на своей странице в Facebook.
Следственные действия проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений. Подозревается, что должностные лица Главного управления МВД Украины во Львовской области допустили нарушения при строительстве жилья для правоохранителей.
Расследование по этому делу ведется с июля 2019 года.
Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины по подозрению в присвоении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита объявило в розыск фактического владельца «VAB Банка» Олега Бахматюка. НАБУ также сообщило о подозрении бывшему первому заместителю главы Нацбанка Украины Александру Писаруку.
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