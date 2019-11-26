23.88 / 24.10 26.24 / 26.61
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

НАБУ нагрянуло с обысками в полицию Львовской области: что происходит

17:29 26 ноября 2019 77
Сотрудник НАБУ
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 26 ноября, детективы НАБУ начали обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции Львовской области. В этот же день сотрудники бюро провели в Киеве массовые задержания таможенников. Об обысках во Львове НАБУ сообщает на своей странице в Facebook.

Следственные действия проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений. Подозревается, что должностные лица Главного управления МВД Украины во Львовской области допустили нарушения при строительстве жилья для правоохранителей.

Расследование по этому делу ведется с июля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины по подозрению в присвоении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита объявило в розыск фактического владельца «VAB Банка» Олега Бахматюка. НАБУ также сообщило о подозрении бывшему первому заместителю главы Нацбанка Украины Александру Писаруку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

София Ротару

"Загоняют за флажки": Басков, Лазарев и Галкин тоже стали на защиту Ротару

Пугачева и Лиза

"Плохая примета": Аллу Пугачеву раскритиковали за появление Лизы Галкиной в платье невесты

Пенсии

Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

Х-фактор судьи&nbsp;— Данилко, Полякова, Каменских, Сафина

«Что за фигня!»: Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер