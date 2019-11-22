Дело "VAB Банка": Бахматюка объявили в розыск

Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины, ранее по почте сообщившее о подозрении в присвоении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита фактическому владельцу «VAB Банка», объявило Олега Бахматюка в розыск.

Соответствующая информация появилась на сайте МВД. Олег Романович Бахматюк разыскивается как лицо, скрывающееся от органов следствия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в рамках дела VAB Банк НАБУ сообщило о подозрении и экс-первому заместителю главы Нацбанка Украины Александру Писаруку. Обвинение просило суд избрать ему в виде меры пресечения арест или 30-миллионный залог. В то же время Высший антикоррупционный суд, рассмотревший этот вопрос, оставила экс-чиновника на свободе, определив ему залог в размере 5 миллионов гривен.

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