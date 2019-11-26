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Планируйте день правильно: гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака
Среда, 11 декабря, — удачный день для сделок и подписания документов.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Если утратите бдительность, то угодите в конфузную ситуацию в личной жизни.
Телец
В семье все пойдет кувырком, если вы забудете решить бытовые проблемы.
Близнецы
Сегодня можно продвинуться вперед, вернуть свои деньги и завязать выгодные связи.
Рак
Ракам придется решать вопросы юридического и финансового характера.
Лев
Недооценивать соперника опасно — он представляет серьезную угрозу.
Дева
В документации возможны серьезные ошибки, если не будете проверять все вовремя.
Весы
Сегодня предстоит разбираться с соперниками, причем, дело дойдет до ультиматума.
Скорпион
Сегодня Вы должны быть предельно осторожны в общении с людьми, которые просто сияют показной веселостью.
Стрелец
Возможна ссора с любимым человеком и расставание.
Козерог
Сегодня избегайте диалогов через электронную почту или по телефону.
Водолей
Пришло время навести порядок в доме и усмирить свою лень. Займитесь также гардеробом.
Рыбы
Сегодня вы с легкостью будете угадывать все желания окружающих вас людей.
Хорошего вам дня!
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