Стиль жизни

Планируйте день правильно: гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака

Среда, 11 декабря, — удачный день для сделок и подписания документов.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Если утратите бдительность, то угодите в конфузную ситуацию в личной жизни.

Телец

В семье все пойдет кувырком, если вы забудете решить бытовые проблемы.

Близнецы

Сегодня можно продвинуться вперед, вернуть свои деньги и завязать выгодные связи.

Рак

Ракам придется решать вопросы юридического и финансового характера.

Лев

Недооценивать соперника опасно — он представляет серьезную угрозу.

Дева

В документации возможны серьезные ошибки, если не будете проверять все вовремя.

Весы

Сегодня предстоит разбираться с соперниками, причем, дело дойдет до ультиматума.

Скорпион

Сегодня Вы должны быть предельно осторожны в общении с людьми, которые просто сияют показной веселостью.

Стрелец

Возможна ссора с любимым человеком и расставание.

Козерог

Сегодня избегайте диалогов через электронную почту или по телефону.

Водолей

Пришло время навести порядок в доме и усмирить свою лень. Займитесь также гардеробом.

Рыбы

Сегодня вы с легкостью будете угадывать все желания окружающих вас людей.

Хорошего вам дня!

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