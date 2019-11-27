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Украина

Пил, бил и издевался: в Тернопольской области священника обвинили в насилии над домашними (видео)

1:57 27 ноября 2019 26
Буйный священник
Инф. «ФАКТОВ»

В Тернопольской области, где у ребенка заподозрили сибирскую язву, произошло ЧП в семье священника: супруга батюшки заявила, что муж ее избивает, находясь в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает местный телеканал TV-4.

«Он схватил меня за волосы, бил об стену, и спрашивал у ребенка: „Ты любишь маму?“ Это издевательство над психикой ребенка», — рассказала женщина.

По словам потерпевшей, ей удалось сбежать от мужа, когда он отвлекся на телефонный звонок. Жена священнослужителя объясняет поведение мужа долгами, в которые залезла семья из-за его пристрастия к азартным играм.

«После двух лет совместной жизни наши знакомые начали говорить, что он играет, занимается игроманией», — сказала женщина.

Со своей стороны, священник заявил, что жену он не бил. По его словам, это не он, а она у них в семье игроман.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Гатчине под Санкт-Петербургом священник превратил крещение ребенка в его… избиение. После «таинства», которое провел игумен Фотий (Нечепоренко), у малыша остались ссадины и ушибы. Возмущенная мать младенца обратилась ва полицию, после чего в епархии пообещали отстранить священнослужителя от службы.

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