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Украина

В Тернопольской области у ребенка заподозрили сибирскую язву

15:50 30 октября 2019 2
Сибирская язва
Инф. «ФАКТОВ»

В одном из центральных районов Тернопольской области у ребенка обнаружили заболевание, которому поставлен предварительный диагноз «сибирская язва». Ранее в Киеве у двух человек обнаружили другую опасную болезнь — дифтерию. О случае с сибирской язвой сообщает Укринформ.

«Болезнь кожной формы, со средней тяжестью течения. Ребенок находится под наблюдением врачей», — сообщила исполняющая обязанности директора Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины Оксана Чайчук.

Она утверждает, что окончательный диагноз будет обнародован после проведения исследований, материалы для которых отправлены в Киев.

По информации областного лабораторного центра, в последние десятилетия случаи заболевания сибирской язвой на Тернопольщине не фиксировались.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области у 47-летнего мужчины обнаружили дифтерию.

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