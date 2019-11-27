- 02:31 В Кабмине прокомментировали возможность уменьшения выплат при рождении ребенка
- 01:57 Пил, бил и издевался: в Тернопольской области священника обвинили в насилии над домашними
- 01:34 "Экологичная" смерть: в США умерших людей будут превращать в компост
- 00:59 Шансов на спасение все меньше: ООН предупредила человечество о надвигающейся катастрофе
- 00:35 Побережье Азовского моря усеяли тысячи мертвых медуз
- 00:08 «Брюгге», празднуя гол в Стамбуле, заработал… две красные карточки: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 00:01 Быстро и просто: что готовить в Рождественский пост
- 26.11 23:56 «Аталанта» — «Динамо» (Загреб) — 2:0: видео голов матча Лиги чемпионов
- 26.11 23:54 Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане, есть пострадавшие
- 26.11 23:54 «Шахтер» сыграл вничью на выезде с «Манчестер Сити»: хроника и видеообзор матча Лиги чемпионов
- 26.11 23:41 На Львовщине из воинской части украли бронетехнику
- 26.11 23:30 Парня "капсулируют": активисты не смогли посетить в больнице второго участника ДТП с Кулебой и заподозрили неладное
В Кабмине прокомментировали возможность уменьшения выплат при рождении ребенка
Министерство социальной политики, где собираются реформировать систему финансирования соцуслуг, приняло решение не вводить адресную программу выплаты при рождении ребенка и оставить в силу сумму выплачиваемого в этом случае пособия.
Такой вывод можно сделать из сообщения ведомства на странице в Facebook.
Отмечается, что размер пособия составит, как и ранее, 41 280 гривень.
«Одним из часто упоминаемых вопросов является следующее: изменится ли сумма выплат в 2020 году при рождении ребенка. Отвечаем: сумма не изменится. Размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее чиновники вели речь о том, что законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» предусмотрено введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически это около 6 тыс. гривен — поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс. гривен).
После этого Детский фонд ООН ЮНИСЕФ провел анализ данного законопроекта и предупредил 4 ноября, что в Украине сотни тысяч семей могут потерять выплаты от государства при рождении ребенка.
Затем министр Юлия Соколовская объяснила, что первоначальная идея о выплате адресной помощи при рождении только малообеспеченным семьям уже неактуальна — она не нашла поддержки в экспертной среде, а также во время обсуждения с общественностью.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минсоцполитики разъяснили, кто в Украине сможет получать государственные выплаты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...