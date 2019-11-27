В Кабмине прокомментировали возможность уменьшения выплат при рождении ребенка

Украина

Министерство социальной политики, где собираются реформировать систему финансирования соцуслуг, приняло решение не вводить адресную программу выплаты при рождении ребенка и оставить в силу сумму выплачиваемого в этом случае пособия.

Такой вывод можно сделать из сообщения ведомства на странице в Facebook.

Отмечается, что размер пособия составит, как и ранее, 41 280 гривень.

«Одним из часто упоминаемых вопросов является следующее: изменится ли сумма выплат в 2020 году при рождении ребенка. Отвечаем: сумма не изменится. Размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее чиновники вели речь о том, что законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» предусмотрено введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически это около 6 тыс. гривен — поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс. гривен).

После этого Детский фонд ООН ЮНИСЕФ провел анализ данного законопроекта и предупредил 4 ноября, что в Украине сотни тысяч семей могут потерять выплаты от государства при рождении ребенка.

Затем министр Юлия Соколовская объяснила, что первоначальная идея о выплате адресной помощи при рождении только малообеспеченным семьям уже неактуальна — она не нашла поддержки в экспертной среде, а также во время обсуждения с общественностью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Минсоцполитики разъяснили, кто в Украине сможет получать государственные выплаты.

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