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Дружная семейка: отец решил завести детей с бывшим парнем своей дочери
В США, где умы многих политиков и простых граждан заняты импичментом президента Трампа, недавно произошел довольно неординарный случай: британец Барри Дрюитт-Барлоу вступил в отношения с бывшим парнем своей дочери и собирается завести с ним детей посредством суррогатного материнства. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Mirror.
Издание уточняет, что Барри и его муж Тони в 1996 году были зарегистрированы как первые в Великобритании родители-геи.
Затем они перебрались в американский штат Флорида и поселились в роскошном особняке. Пара зарабатывала на бизнесе, связанном с суррогатным материнством.
В 2006 году у Тони диагностировали рак и пока он проходил лечение, Барри нашел опору в лице своего помощника Скотта Хатчинсона.
Теперь, когда Тони находится в состоянии ремиссии, 50-летний Барри расстался с ним и начал отношения со своим помощником, 25-летним Хатчинсоном. «Перцу» ситуации придает то, что ранее Хатчинсон встречался с 19-летней дочерью босса, которая также появилась благодаря суррогатной матери.
Сейчас все трое мужчин живут под одной крышей.
Барри и Хатчинсон планируют завести детей посредством суррогатного материнства. Они хотят, чтобы это были девочки-близнецы. Пол будущих детей они планируют определить при помощи экстракорпорального оплодотворения.
Барри заявил, что его семья «неортодоксальная», но он намерен оградить от негатива своих будущих детей. Тони полностью поддерживает план возлюбленных и намеревается стать крестным отцом их детей.
Ранее «ФАКТЫ» писали о более «простом», но при этом и более трагичном случае, который произошел в Укрине: «любящий отец» сжег дом парня своей дочери, чтобы та с ним не встречалась.
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