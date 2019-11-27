23.86 / 24.08 26.20 / 26.56
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В России продлили следствие по делу украинских моряков из-за допроса свидетеля

11:32 27 ноября 2019 36
Украинские моряки
Инф. «ФАКТОВ»

В России на два месяца продлили срок предварительного расследования по незаконно начатому делу в отношении украинских моряков — членов экипажей катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу», которых российская погранслужба захватила у берегов аннексированного Крыма осенью 2018 года.

«Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков еще на 2 месяца, до 25 января 2020 года», — сообщил известный адвокат Николай Полозов.

По его информации, следствие намерено «допросить какого-то свидетеля». За этим последует уведомление сторон о завершении следственных действий и представление материалов дела для дальнейшего ознакомления. «В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись», — добавил Николай Полозов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Николай Полозов объяснил, что катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», которые Россия передала Украине в разграбленном состоянии, остаются вещественными доказательствами в деле, возбужденном в РФ, и могут быть затребованы обратно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

путин зеленский

У Путина серьезно оскандалились с фото Зеленского

Пенсия

Пенсия в Украине: какие нововведения ждут получателей выплат в 2020 году

Пугачева и Ротару

«Своей стране гадит, забирая деньги»: в скандал с Ротару втянули Пугачеву

Пугачева и Лиза

"Плохая примета": Аллу Пугачеву раскритиковали за появление Лизы Галкиной в платье невесты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер