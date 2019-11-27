В России продлили следствие по делу украинских моряков из-за допроса свидетеля

Украина

В России на два месяца продлили срок предварительного расследования по незаконно начатому делу в отношении украинских моряков — членов экипажей катеров «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу», которых российская погранслужба захватила у берегов аннексированного Крыма осенью 2018 года.

«Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков еще на 2 месяца, до 25 января 2020 года», — сообщил известный адвокат Николай Полозов.

По его информации, следствие намерено «допросить какого-то свидетеля». За этим последует уведомление сторон о завершении следственных действий и представление материалов дела для дальнейшего ознакомления. «В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись», — добавил Николай Полозов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Николай Полозов объяснил, что катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», которые Россия передала Украине в разграбленном состоянии, остаются вещественными доказательствами в деле, возбужденном в РФ, и могут быть затребованы обратно.



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