Шоу-бизнес

Чем не угодила Ротару: в России объяснили, почему не гонят Лободу, Лорак и Брежневу

Российские СМИ объяснили, в чем разница между Софией Ротару, которую травят в РФ, и другими украинскими артистами, которым позволяют выступать.

Так, на кп.ру вышла статья, в которой тщательно анализируются украинские «гастролеры» и сравниваются с Ротару. Разница одна — большинство из них не может выступать в Украине, а Ротару в родной стране любят.

«Чтобы петь (читай — зарабатывать) в России, им многого пришлось лишиться», — подчеркивает автор статьи.

Так, Светлана Лобода «лишилась дома», Таисия Повалий — шанса выступать в Украине, а Ани Лорак — всего перечисленного, уверены в России.

«За эти годы певице чего только не пришлось пережить: ее едва не лишили звания „Народная артистка Украины“ и затравили в Сети, состряпав десятки фотожаб после концерта на птицефабрике в Новосибирске. Когда последний раз Лорак выступала в Киеве два года назад, ее имя даже не было заявлено на афишах сборного концерта», — пишет автор статьи о несчастьях Ани Лорак.

Приводится пример Веры Брежневой, которая заявила, что «никогда не была украинской артисткой».

С восхищением вспоминается Maruv, которая «диктует свои условия украинцам».

Упомянул автор и Верку Сердючку (Андрея Данилко), которая зарабатывает на частных вечеринках в России.

А вот Потапу и Насте Каменских досталась шпилька. Мол, не пригласили никого с российских друзей на свадьбу, боятся.

Напомним, что защитить Ротару от травли в России попытались ее коллеги.

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