Гончарук озвучил цену на газ зимой 2020 года

Украина

В течение отопительного периода 2019−2020 года тарифы на газ в Украине расти не будут. Ранее в Кабмине анонсировали введение «страховой» цену газа, реализуемого «Нафтогазом» для населения и предприятий коммунальной тепловой энергетики.

Как сообщает «РБК-Украина», о сохранении цен на «голубое» топливо после заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук. «Мы гарантировано защищаем украинцев от негативных последствий любых возможных колебаний цены на газ этой зимой. Мы уверенно входим в зиму, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы тарифы гарантированно не повышались», — отметил он.

Также сообщается, что в своем Telegram премьер сообщил, что украинцы уже с сегодняшнего дня могут подключиться к специальной программе «Гарантированная цена на газ». Данная программа гарантирует, что цены на газ в платежках будут на уровне 8 гривен за кубометр в течение отопительного периода.

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