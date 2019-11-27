Высокопоставленных чиновников СБУ изобличили в рэкете: первые подробности скандала

Происшествия

Сотрудники управления внутренней безопасности СБУ совместно со следователями ГБР уличили в вымогательстве руководство департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы. Ранее сотрудники СБУ разоблачили мошенников, которые продавали «места» в Раде за 1,5 млн евро.

Пресс-служба СБУ сообщает, что первый заместитель начальника департамента выдавал подчиненным перечень коммерсантов, у которых следовало требовать деньги за нарушения в сфере охраны государственной тайны. «Такса» составляла от 20 до 300 тысяч гривен. Указанные суммы предприниматели отправляли на счета «благотворительного фонда», откуда они поступали на подконтрольные коррупционерам структуры. Силовики гарантировали коммерсантам, что после поступления оплаты их обезопасят от официальных проверок.

По местам работы и жительства фигурантов дела проведены следственные действия — правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила схему, в которой три таможни легализовали около тысячи «евроблях».

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