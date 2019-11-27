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СБУ задержала крупную партию танковых двигателей, которые пытались продать за границу (фото)
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли вывоз из Украины в страны Европейского союза двигателей для боевых бронемашин. Ранее в рядах СБУ выявили высокопоставленных рэкетиров.
Пресс-служба СБУ сообщает, что правоохранители задержали иностранца, пытавшегося вывезти за пределы Украины дизельный двигатель марки УТД20С1. Дальнейшее расследование выявило 20 дизельных двигателей УТД20. Они предназначены для установки на БМП-1 и БМП-2. У злоумышленников также выявили 21 корпус и другие запчасти.
Сейчас продолжаются следственные действия. Напомним, что недавно в одной из воинских частей во Львовской области выявили недостачу бронетанковой техники почти на 9 миллионов гривен.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили крупную схему по нелегальному оформлению «евроблях». В ней были задействованы чиновники трех таможен, которые незаконно легализовали около тысячи машин. Готовится арест 48 элитных автомобилей, прошедших через преступную схему.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...