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Происшествия

СБУ задержала крупную партию танковых двигателей, которые пытались продать за границу (фото)

16:57 27 ноября 2019 466
Двигатели
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли вывоз из Украины в страны Европейского союза двигателей для боевых бронемашин. Ранее в рядах СБУ выявили высокопоставленных рэкетиров.

Пресс-служба СБУ сообщает, что правоохранители задержали иностранца, пытавшегося вывезти за пределы Украины дизельный двигатель марки УТД20С1. Дальнейшее расследование выявило 20 дизельных двигателей УТД20. Они предназначены для установки на БМП-1 и БМП-2. У злоумышленников также выявили 21 корпус и другие запчасти.

Сейчас продолжаются следственные действия. Напомним, что недавно в одной из воинских частей во Львовской области выявили недостачу бронетанковой техники почти на 9 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ разоблачили крупную схему по нелегальному оформлению «евроблях». В ней были задействованы чиновники трех таможен, которые незаконно легализовали около тысячи машин. Готовится арест 48 элитных автомобилей, прошедших через преступную схему.

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