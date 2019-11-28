«Пожизненный срок»: архиепископ Кентерберийский шокировал высказыванием о Меган Маркл (фото)

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Духовный глава англиканской церкви, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, в своем интервью BBC Five Live выступил в защиту герцога и герцогини Сассекских. Уэлби, который венчал Меган Маркл и принца Гарри, а также проводил обряд крещения их сына Арчи, заявил, что герцогиня, которую он назвал замечательной личностью, исключительно гуманной и беспокоящейся о других людях, страдает от незаслуженных обид. Троллинг и оскорбления, которые звучат в ее адрес — «абсолютно ужасны». Уэлби также признал в беседе с ведущей Эммой Барнетт, что нападки на бывшую актрису Меган, отец которой белый, а мать — афроамериканка, отчасти могут объясняться расизмом.

Джастин Уэлби венчал Меган и Гарри в 2018 году

Он также посочувствовал членам королевской семьи, которые постоянно должны оставаться на виду. «Они рождены для этого. Имея привилегию быть знакомым с ними, я лучше, чем многие другие осознаю их верность долгу. И они понимают, что это — пожизненный приговор… Даже если они решат отказаться от публичной жизни и исчезнуть, этого не получится. За ними все равно будут следить, как за бывшим герцогом или кем-то еще. Это поистине пожизненное заключение», — считает архиепископ.

Заявления архиепископа Кентерберийского прозвучали спустя несколько дней после того, как стали известны результаты опроса британцев, проведенного компанией YouGov. Как оказалось, лишь 38% подданных королевы считают, что Меган и Гарри должны финансироваться за счет средств налогоплательщиков. Против этого выступили 44% опрошенных. Остальные затруднились с ответом. В то же время Кейт Миддлтон и принца Уильяма согласны финансировать 60% британцев. В соцсетях часто звучат призывы к принцу Гарри отказаться от титула и денег налогоплательщиков, раз уж они с женой жалуются на то, что им так тяжело постоянно находиться в центре внимания публики, и вести тихую частную жизнь.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл вопреки королевским традиция готовится рожать своего второго ребенка в Лос-Анджелесе.

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