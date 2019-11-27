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Меган Маркл и принц Гарри показали фото со своей свадьбы, никогда прежде не публиковавшееся

27 ноября принц Гарри и Меган Маркл, которые сейчас находятся в шестинедельном отпуске, отпраздновали вторую годовщину своей помолвки. В честь этого события герцог и герцогиня Сассекские сделали сюрприз своим фанатам, выложив у себя в Instagram никогда прежде не публиковавшееся фото со своей свадьбы. На снимке жених и невеста стоят, приобняв друг друга. Меган в своем белом платье от Givenchy, но без фаты, смеется, наклонившись вперед. А Гарри с улыбкой смотрит вдаль.

Второе фото, опубликованное Сассексами, было сделано в саду Кенсигнтонского дворца непосредственно в день официального объявления о помолвке 27 ноября 2017 года.

Меган и Гарри поженились в Виндзоре 19 мая 2018 года. А спустя год, 6 мая 2019 года, родился их первенец Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл собирается рожать второго ребенка в Лос-Анджелесе.

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