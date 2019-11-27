Общество и люди

киевская афиша

Резиденция святого Николая и ярмарка Charity Bazaar: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

30 ноября — балет «Баядерка»,

1 декабря в 12:00 — балет «Буратино», в 19:00 — опера «Мадам Баттерфляй»,

3 декабря — юбилейный концерт, посвященный 70-летию Киевского государственного хореографического училища.

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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30 ноября в 15:00 в Доме звукозаписи Украинского радио состоится церемония награждения волонтеров «Волонтерская премия 2019».

Адрес: ул. Леонида Первомайского, 5a.

Вход свободный.

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30 ноября НСК «Олимпийский» приглашает на благотворительную ярмарку Charity Bazaar, в которой примут участие 40 посольств. В программе: национальная музыка, танцы, мастерские ремесел.

Время работы: с 10:00 до 17:30.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 55.

Цена: 20—120 грн.

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30 ноября с 13:00 до 16:00 в «Щербенко Арт Центре» пройдет фестиваль фотокниг. Основатель и куратор Kyiv Photo Book International Festival Дмитрий Кракович расскажет об истории издания книг в постсоветское время в Украине.

Адрес: ул. Михайловская, 22 В.

Вход свободный.

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С 1 по 28 декабря в Центре украинской культуры и искусств можно посетить выставку «Гіпермаркет рукоділля».

Адрес: ул. Хорива, 19 В, станция метро «Контрактова площа».

Вход свободный.

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С 1 декабря по 19 января в Лаврской колокольне будет действовать резиденция святого Николая. В программе: личная встреча со святым Николаем, осмотр выставки «Казки народів світу», анимационные игры, квест, посещение альтанки желаний.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Цена: 80 грн. По предварительной регистрации.

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До 9 декабря в Музее истории Киева открыта выставка художницы Ольги Адам «Все деньги мира».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: 20—30 грн.

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Бесплатно можно посетить: 28 ноября — Национальный музей Тараса Шевченко (бул. Тараса Шевченко, 12); Мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко (ул. Вышгородская, 5); Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского (ул. Паньковская, 9). 29 ноября — Музей украинской диаспоры (ул. Московская, 40б); Национальный центр культуры «Музей Івана Гончара» (ул. Лаврская, 19). 30 ноября — Литературно-мемориальный дом-музей Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 121); Музей гетьманства (ул. Спасская, 16б). 2 декабря — Музей истории Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7); Национальный историко-архитектурный музей «Київська фортеця» (ул. Госпитальная, 24а); 4 декабря — Национальный музей «Київська картинна галерея» (ул.Терещенковская, 9) с 10:00 до 14:00; Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 15).

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