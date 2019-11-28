Путин поставил кремлевских пропагандистов в тупик ответом на вопрос об Украине (видео)

Мир

Президент России Владимир Путин, который согласно прогнозам своего советника Валентина Юмашева, отойдет от дел в 2024 году, озадачил многих российских пропагандистов советом сосредоточиться на сосредоточиться на своих проблемах, а не украинских.

Пользователь под ником Дмитрий Смирно приводит видеофрагмент встречи Путина с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

На ролике видно, как кто-то из собеседников Путина пытается донести до хозяина Кремля размышления по некоторым вопросам, в том числе об отношениях с Украиной. В ответ президент РФ заявил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».

«Так президент солидаризировался с точкой зрения ряда аналитиков о том, что украинская тематика стала занимать в российских СМИ слишком много места»,— пишет российское агентство «Интерфакс».

Точку зрения главы России по Украине поддержали и читатели микроблога: «А Скабеева, видно не в курсе», ««Украина потеряна. какой про неё вопрос может быть», «Больше нечего спросить правильно ответил», «Ага.достали уже с Украиной. с хуторянкой Ротару… вроде других проблем в нашей стране нет», «То есть, русских Путин окончательно сдал бандеровцам».

Житель Питера: У меня вопрос по Украине.

Путин: При чем тут Украина? О себе надо думать! pic.twitter.com/Nk1UMSJ1HC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2019 г.

Напомним, что в октябре, в ходе заседания клуба «Валдай» Путин вдруг возмутился тем, что на российском телевидении Украина и украинский народ специально выставляются в невыгодном свете. Он снова лицемерно заявил, что украинцы являются братским народом, а в программах росТВ нужно «ввести некоторые изменения».

Также напомним, что даже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал в своем Instagram пост, в котором, следуя примеру мужа Примадонны Максима Галкина, критически высказался о политике федеральных каналов в России. В частности, его не устроили эфиры «Первого канала» и НТВ, изобилующие новостями про Украину.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 декабря должен состояться нормандский саммит в Париже с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России. На встрече стороны будут обсуждать вопросы решения вооруженного конфликта на Донбассе, который поддерживается Россией, а также затронут тему переговоров о транзите российского газа через Украину. На этой встрече, по мнению политолога Вадима Васютинского, «Путин что-то кинет Зеленскому, чтобы он мог похвастаться. Потому что для Путина Зеленский выгоднее, чем Порошенко».

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