- 00:58 Дивная песня космоса: ученые записали, как "поет" Земля во время геомагнитной бури (аудио)
- 00:30 Путин поставил кремлевских пропагандистов в тупик ответом на вопрос об Украине
- 00:25 «Ливерпуль» спасся от поражения на «Энфилде»: видеообзоры матчей Лиги чемпионов
- 27.11 23:55 Экс-командира "Беркута", обвиняемого в убийстве евромайдановцев, отпустили из-под стражи
- 27.11 23:54 «Барселона» в 700-м матче Месси гарантировала себе первое место в группе Лиги чемпионов: видео голов
- 27.11 23:22 Дети до 14 лет снова смогут пересекать линию разграничения на Донбассе по свидетельству о рождении, — Госпогранслужба
- 27.11 23:21 Достал гранату и выдернул чеку: в Ровно обезвредили злоумышленника, угрожавшего подорвать себя вместе с полицейскими
- 27.11 22:46 Украина согласовала с боевиками "ДНР"-"ЛНР" обмен пленными по формуле "250 на 100", — росСМИ
- 27.11 22:28 Пристайко дал совет Apple, признавшей Крым российским
- 27.11 22:21 Отключены десятки зданий: стали известны подробности масштабного блэкаута в центре Киева
- 27.11 21:52 Суд хочет от Садового миллион: мэру Львова избрали меру пресечения
- 27.11 21:49 В Киеве особенным семьям ко Дню святого Николая выплатят материальную помощь
Путин поставил кремлевских пропагандистов в тупик ответом на вопрос об Украине (видео)
Президент России Владимир Путин, который согласно прогнозам своего советника Валентина Юмашева, отойдет от дел в 2024 году, озадачил многих российских пропагандистов советом сосредоточиться на сосредоточиться на своих проблемах, а не украинских.
Пользователь под ником Дмитрий Смирно приводит видеофрагмент встречи Путина с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину.
На ролике видно, как кто-то из собеседников Путина пытается донести до хозяина Кремля размышления по некоторым вопросам, в том числе об отношениях с Украиной. В ответ президент РФ заявил: «Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать».
«Так президент солидаризировался с точкой зрения ряда аналитиков о том, что украинская тематика стала занимать в российских СМИ слишком много места»,— пишет российское агентство «Интерфакс».
Точку зрения главы России по Украине поддержали и читатели микроблога: «А Скабеева, видно не в курсе», ««Украина потеряна. какой про неё вопрос может быть», «Больше нечего спросить правильно ответил», «Ага.достали уже с Украиной. с хуторянкой Ротару… вроде других проблем в нашей стране нет», «То есть, русских Путин окончательно сдал бандеровцам».
Житель Питера: У меня вопрос по Украине.— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 ноября 2019 г.
Путин: При чем тут Украина? О себе надо думать! pic.twitter.com/Nk1UMSJ1HC
Напомним, что в октябре, в ходе заседания клуба «Валдай» Путин вдруг возмутился тем, что на российском телевидении Украина и украинский народ специально выставляются в невыгодном свете. Он снова лицемерно заявил, что украинцы являются братским народом, а в программах росТВ нужно «ввести некоторые изменения».
Также напомним, что даже продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин опубликовал в своем Instagram пост, в котором, следуя примеру мужа Примадонны Максима Галкина, критически высказался о политике федеральных каналов в России. В частности, его не устроили эфиры «Первого канала» и НТВ, изобилующие новостями про Украину.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 9 декабря должен состояться нормандский саммит в Париже с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России. На встрече стороны будут обсуждать вопросы решения вооруженного конфликта на Донбассе, который поддерживается Россией, а также затронут тему переговоров о транзите российского газа через Украину. На этой встрече, по мнению политолога Вадима Васютинского, «Путин что-то кинет Зеленскому, чтобы он мог похвастаться. Потому что для Путина Зеленский выгоднее, чем Порошенко».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.