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Осталось ждать сравнительно недолго: в России рассказали, когда Путин уйдет с поста президента
Президент России Владимир Путин, который якобы ищет себе преемника, в 2024 году не будет баллотироваться на новый президентский срок. Об этом в интервью Владимиру Познеру заявил советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев.
Юмашев напомнил, что Путин у власти 19 лет, а первоначально, когда он стал преемников Бориса Ельцина, Путин не собирался так долго руководить Россией.
«Думаю, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99 процентов он скажет, что в 2024 году он уйдет. …Для него была задача отработать первый срок, потом второй. Но потом возникала некая новая ситуация, и в 2008 году он принял решение, что президентом станет Медведев, а он станет премьер-министром», — отметил Валентин Юмашев.
Напомним, в конце декабря 1999 года по указу Ельцина Путин стал исполняющим обязанности главы государства. Официально был избран президентом 26 марта 2000 года, после чего переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах. В октябре 2024 года ему должно исполниться 72 года.
Как писали «ФАКТЫ», глава Кремля ищет себе преемника, который бы смог продолжить сегодняшнюю имперскую политику.
Об агрессивной политике российского президента неоднократно высказывались оппозиционно настроенные политики и журналисты. В частности, военный эксперт Александр Гольц считает, что Кремль открыто ведет подготовку к ядерной войне.
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