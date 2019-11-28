Мир

Любовь зла: 36-летнюю "учительницу года" арестовали за тайный роман со школьником

В США разгорелся очередной скандал из-за любовной связи между учительницей и учеником средней школы — на сей раз в городе Раунд-Рок, штат Техас.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на издание Metro.

В частности, сообщается, что во вторник, 26 ноября, 36-летнюю Ранди Чаверрию, учительницу естественных наук, обвинили в неподобающих отношениях с учеником и арестовали по подозрению в совершении преступления второй степени.

Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы. По делу ведется расследование.

Преподавательницу уже лишили работы в средней школе, теперь она находится под стражей в тюрьме округа Уильямсон.

Предполагается, что она завела роман со школьником всего через полтора года после того, как ей присвоили звание «Учитель года средней школы». При награждении Чаверрия подчеркнула: «Я надеюсь, что, покинув мой класс, ученики смогут принести пользу обществу и улучшить жизни окружающих».

Издание напоминает, что в 2017 году в американском штате Калифорния учительницу английского языка заподозрили в совращении школьника. Поводом для обвинений стало видео в Snapchat, на котором 32-летняя Саманта Ли Чиотта в нижнем белье употребляет алкоголь с двумя несовершеннолетними.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США горячая учительница получила двадцать лет за секс с учеником. Сообщалось, что замужняя 28-летняя Бриттани Замора вступила в половую связь с 13-летним учеником. Неладное заподозрили родители мальчика, который стал вести себя по-другому. С помощью специального шпионского приложения они получили доступ к его переписке, после чего и вскрылись страшные подробности.

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