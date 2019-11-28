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За чей счет банкет? Сивохо разозлил новым заявлением о пенсиях для жителей ОРДЛО
Под постом в Facebook советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, который разместил информацию о законопроекте, касающемся урегулирования выплату пенсий людям, проживающим на временно оккупированных территориях, завязалась жесткая дискуссия.
«Вопрос „на вчера“ и его надо решать. Реинтеграция Донбасса невозможна без эффективной защиты и восстановления законных прав граждан», — так прокомментировал регистрацию законопроекта в парламенте Сивохо.
Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим постом, высказывали различное отношение к этой инициативе. Одни поддерживали принятие такого закона, другие напоминали, что в Украине действует солидарная пенсионная система, и что живущие на оккупированных территориях не платят деньги в бюджет, а третьи отмечали, что за оставшихся на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей теперь отвечает оккупант — Россия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что Сергей Сивохо с заявлениями о «необходимости прощать и просить прощение» при президенте Владимире Зеленском перебирает на себя роль, которую ранее играл Виктор Медведчук. Цель — привлечение на свою сторону симпатиков оппозиционера.
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