Украина

Без спецназа никак нельзя: сеть вскипела из-за утренних обысков у Маруси Зверобой

Утренние обыски у волонтера Маруси Зверобой, к которой домой пришли сотрудники Госбюро расследований в сопровождении спецназа СБУ, вызвали большой резонанс.

В соцсетях интернет-пользователи задавали вопрос, с каких это пор ГБР ходит не к чиновникам, а к обычным людям, и вспоминали практику утренних обысков НКВД во времена СССР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как Маруся Зверобой и народный депутат Украины София Федина записали видеоролик с жестким обращением к президенту Владимиру Зеленскому, ГПУ открыла уголовное производство.

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