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ПриватБанк перешел в собственность Кабмина
Государственный «ПриватБанк», о скором возвращении которого заявил его экс-владелец — олигарх Игорь Коломойский, перешел в собственность Кабинета министров Украины.
Как сообщает «Финбаланс», согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года финучреждением владело «государство в лице Министерства финансов», а с 25 сентября владельцем 100% акций «ПриватБанка» было указано «государство в лице Кабинета Министров».
Также сообщается, что 19 декабря Шестой апелляционный админсуд рассмотрит апелляционную жалобу НБУ, Кабмина и «ПриватБанка» на решение Окружного админсуда относительно передачи финучреждения в госсобственность.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента Украины на встрече с послами стран «Большой семерки» заявили, что государство не намерено возвращать национализированный «ПриватБанк» бывшим акционерам.
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