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Украина

ПриватБанк перешел в собственность Кабмина

10:15 28 ноября 2019 313
ПриватБанк
Инф. «ФАКТОВ»

Государственный «ПриватБанк», о скором возвращении которого заявил его экс-владелец — олигарх Игорь Коломойский, перешел в собственность Кабинета министров Украины.

Как сообщает «Финбаланс», согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2019 года финучреждением владело «государство в лице Министерства финансов», а с 25 сентября владельцем 100% акций «ПриватБанка» было указано «государство в лице Кабинета Министров».

Также сообщается, что 19 декабря Шестой апелляционный админсуд рассмотрит апелляционную жалобу НБУ, Кабмина и «ПриватБанка» на решение Окружного админсуда относительно передачи финучреждения в госсобственность.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе президента Украины на встрече с послами стран «Большой семерки» заявили, что государство не намерено возвращать национализированный «ПриватБанк» бывшим акционерам.

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