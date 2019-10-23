Украина

У Зеленского поставили точку в вопросе возврата "ПриватБанка" Коломойскому

Государство не намерено возвращать национализированный «ПриватБанк» бывшим акционерам. Такую позицию в среду, 23 октября, на встрече с послами стран «Большой семерки» озвучили в Офисе президента Зеленского.

Руководители ОП напомнили, что приняв решение о национализации, государство вложило в банк 155,3 млрд. гривен, что позволило сохранить средства украинцам и не привело к краху всей банковской системы страны. Поэтому у государства нет оснований для возврата «ПриватБанка» бывшим владельцам, «какими бы ни были решения судов».

На встрече также рассматривались вопросы реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков.

Напомним, после того, как государственный «ПриватБанк» в Лондоне выиграл апелляцию у экс-совладельцев финансового учреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, бизнесмены и другие ответчики обязаны выплатить банку почти 11 миллионов фунтов стерлингов. Платеж должен быть внесен до 12 ноября 2019 года.

Кроме этого, ответчики должны оплатить расходы «ПриватБанка» за прошлогоднее слушание дела и компенсировать средства, потраченные на апелляцию.

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