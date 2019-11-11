- 16:05 Потери будут колоссальными: эксперт оценил угрозу масштабного вторжения войск Путина в Украину
- 15:58 Елена Зеленская впервые снялась для обложки Vogue UA
- 15:56 В штабе ООС заявили о завершении разведения сил возле Петровского
- 15:53 В Харькове оформляли соцвыплаты боевикам "ДНР"-"ЛНР": раскрыта преступная схема
- 15:37 Украина — Эстония: онлайн-трансляция матча
- 15:31 Расчленивший свою любовницу российский историк устроил истерику в суде
- 15:24 Зеленский теряет поддержку украинцев: опубликованы результаты свежего соцопроса
- 15:19 День ангела Елены: открытки, красивые поздравления, смс
- 15:18 Шокирующая выставка тел остается в Киеве и устраивает «Ночь в музее»
- 15:17 В работе "ПриватБанка" произошел сбой
- 15:06 Сельдерей и кокосовое молоко: как приготовить идеальные блюда из курицы
- 15:02 Бывший командир «Айдара» раскрыл резонансные детали допроса в СБУ
Зеленский теряет поддержку украинцев: опубликованы результаты свежего соцопроса
Уровень доверия к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого на выборах поддержали более 73 процентов избирателей, в ноябре 2019 года составил 68,2 процента, несколько снизившись в течение месяца.
Как сообщает «РБК-Украина», данные опроса Центра Разумкова показали, что по сравнению с социсследованиями в начале октября, баланс доверия-недоверия к Зеленскому упал на 4,5 пункта. Также сообщается, что снизился уровень доверия к спикеру Дмитрию Разумкову (положительный баланс сохранился) и премьер-министру Алексею Гончаруку (глава Кабмина ушел в «минус»).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС) показали, что Зеленского поддерживают 54,3% киевлян — столько респондентов поставили отметку в графе «скорее позитивно» и «позитивно».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Я твой Чебурашка, ты – мой кролик»: появилось видео со свадьбы короля Малайзии и россиянки, которые развелись со скандалом
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...