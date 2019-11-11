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Украина

Зеленский теряет поддержку украинцев: опубликованы результаты свежего соцопроса

15:24 11 ноября 2019 433
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Уровень доверия к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого на выборах поддержали более 73 процентов избирателей, в ноябре 2019 года составил 68,2 процента, несколько снизившись в течение месяца.

Как сообщает «РБК-Украина», данные опроса Центра Разумкова показали, что по сравнению с социсследованиями в начале октября, баланс доверия-недоверия к Зеленскому упал на 4,5 пункта. Также сообщается, что снизился уровень доверия к спикеру Дмитрию Разумкову (положительный баланс сохранился) и премьер-министру Алексею Гончаруку (глава Кабмина ушел в «минус»).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС) показали, что Зеленского поддерживают 54,3% киевлян — столько респондентов поставили отметку в графе «скорее позитивно» и «позитивно».

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