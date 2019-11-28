Происшествия

Герои среди нас: стоматолог спас школьника, который едва не утонул в ледяной воде

В Донецкой области врач-стоматолог вытащил из ледяной воды школьника, который вышел на озеро, чтобы «проверить» на прочность первый лед, и провалился. Ранее в Виннице патрульные сопроводили в больницу автомобиль с маленьким мальчиком, у которого были проблемы с дыханием.

Как сообщают в областном управлении ГосЧС, ЧП произошло 22 ноября. В беду попал третьеклассник, который вместе с соучениками возвращался из школы. Он провалился в 15 метрах от берега и начал тонуть.

Проезжающий мимо врач-стоматолог Виктор Серик из города Лиман бросился к ребенку на помощь, но тоже провалился — лед не выдержал веса взрослого мужчины. Тогда он, разбивая лед, стал идти к тонущему мальчику. «Все, о чем я тогда думал — это спасти ребенка!» — рассказывал позже врач.

Виктор Серик вытащил ребенка из воды и вместе с другими людьми оказывал ему помощь до приезда медиков. 28 ноября Виктор Серик за мужество и героизм получил благодарность от начальника 21 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Виталия Вороны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице прокурор Киевской местной прокуратуры № 9 Дмитрий Кулинич в нерабочее время задержал карманников на железнодорожном вокзале и сдал их полиции.

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