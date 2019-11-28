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Украина

Мендель назвала Литву Латвией и нашла этому странное оправдание

12:45 28 ноября 2019 369
Мендель и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая неоднократно попадала в скандалы, опубликовала в Instagram свою фотографию. Она подписала ее «платье для латвийской командировки», при этом была поставлена геолокация в Вильнюсе — столице Литвы. Об этом сообщает LB.ua.

Затем она изменила геолокацию с « латвийской » на «литовскую» и добавила подпись, что «троллинг не удалс я».

Мендель также написала: «Ладно, признаюсь, за пребывание на должности я не перепутала ни одного географического названия».

Напомним, что в октябре 2019 года на странице Офиса президента в Facebook Латвию, которую с официальным визитом посетил Владимир Зеленский, назвали Литвой. Ошибку исправили через 20 минут, а сотруднику, допустившему ее, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимофеев подарил географический атлас.

Фото: 5.ua

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