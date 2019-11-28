- 13:46 Стало известно, что на самом деле прятала Бочкарева в нижнем белье
- 13:40 Это политическое преследование: Зверобой резко высказалась об обысках
- 13:31 Поселили в развалинах: в Украине разгорается скандал из-за места дислокации морпехов
- 13:31 Оля Полякова неожиданно заговорила о разводе: откровенное признание певицы
- 13:28 О чем Зеленский будет говорить с Путиным в Париже: в СНБО раскрыли детали
- 13:23 Почти голая Леся Никитюк похвасталась аппетитными формами
- 13:21 Знаменитый британский повар и телезвезда скончался в Дубае в результате несчастного случая
- 13:11 Вентиль перекрывать не будут: в Украине рассказали, что будет с российским газом без договора о транзите
- 12:57 Скандал с хищениями в «Укроборонпроме»: появились результаты расследования
- 12:54 «Пожизненный срок»: архиепископ Кентерберийский шокировал высказыванием о Меган Маркл
- 12:45 Мендель назвала Литву Латвией и нашла этому странное оправдание
- 12:42 Не дали отвести ребенка в садик: появились важные данные об обысках у Маруси Зверобой
Мендель назвала Литву Латвией и нашла этому странное оправдание
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, которая неоднократно попадала в скандалы, опубликовала в Instagram свою фотографию. Она подписала ее «платье для латвийской командировки», при этом была поставлена геолокация в Вильнюсе — столице Литвы. Об этом сообщает LB.ua.
Затем она изменила геолокацию с « латвийской » на «литовскую» и добавила подпись, что «троллинг не удалс я».
Мендель также написала: «Ладно, признаюсь, за пребывание на должности я не перепутала ни одного географического названия».
Напомним, что в октябре 2019 года на странице Офиса президента в Facebook Латвию, которую с официальным визитом посетил Владимир Зеленский, назвали Литвой. Ошибку исправили через 20 минут, а сотруднику, допустившему ее, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимофеев подарил географический атлас.
Фото: 5.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?