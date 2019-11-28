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Украина

Скандал с хищениями в «Укроборонпроме»: появились результаты расследования

12:57 28 ноября 2019 333
Скандал с хищениями в «Укроборонпроме»: появились результаты расследования
Инф. «ФАКТОВ»

НАБУ завершило расследование дела о причинении убытков одному из предприятий концерна «Укроборонпром» — КБ «Артиллерийское вооружение». Материалы переданы на ознакомление бывшему руководителю предприятия, который имеет статус подозреваемого. Напомним, у Зеленского нелестно оценили текущее состояние дел в концерне.

Его действия квалифицировали по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»), сообщили в пресс-службе Бюро.

По данным следствия, в 2015 году экс-руководитель предприятия организовал незаконную закупку оборудования по существенно завышенным ценам, что повлекло убытки для государства в сумме 1,68 млн гривен. НАБУ осуществляет досудебное расследование дела с декабря 2018 года, а до этого оно находилось в работе Соломенского управления полиции в Киеве.

В октябре 2018 года фигуранту сообщили о подозрении, однако он скрылся от следствия и 18 октября 2019 года его объявили в розыск.

25 ноября 2019 года детективы НАБУ задержали подозреваемого, а 27 ноября суд избрал ему предупредительную меру в виде содержания под стражей с альтернативой 153 тысяч гривен залога.

Напомним, в середине ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении экс- гендиректору государственного концерна «Укроборонпром», а перед этим прошли обыски ГБР в концерне и на предприятиях-экспортерах.

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