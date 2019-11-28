НАБУ вручило подозрение Альперину: первые подробности

Украина

27 ноября 2019 детективы НАБУ вручили уведомление о подозрении Вадиму Альперину — следствие считает его руководителем преступной организации, которая занималась растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщает, что в нанесении государству почти 80 млн грн убытков подозревается 11 человек.

Действия подозреваемого в руководстве преступной организацией квалифицированы как «Злоупотребление властью или служебным положением».

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений в сфере таможенного законодательства. Это расследование связано с одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, которого называют «крестным отцом контрабанды».

27 ноября, Альперин пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где его задержали сотрудники НАБУ.

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