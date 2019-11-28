Украина

Суд снова отказал прокуратуре в аресте Ляшко

В четверг, 28 ноября, Киевский апелляционный суд оставил на поруках бывшего народного депутата Олега Ляшко. Его дело рассматривается в связи с нападением на «слугу народа» Андрея Геруса. Подробности судебного процесса сообщает УНН.

«Меру пресечения в виде личного поручительства… Ляшко оставить без изменения, а апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения», — озвучил решение судья.

Прокуратура просила применить к Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что перед зданием суда участники движения «Вирок» забросали подъехавшего Ляшко презервативами с вазелином.

Напоминаем, что Олега Ляшко взяли на поруки действующие народные избранники: Виктория Сюмар («Европейская солидарность») и Михайло Волынец («Батьківщина»). Они обязаны гарантировать явку Ляшко в прокуратуру.

Фото: inform-ua.info

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