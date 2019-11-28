Украина

В Украине впервые за годы независимости проведут аудит Верховной Рады

Счетная палата анонсировала первый в истории аудит Верховной Рады — под проверку попадают парламенты VII и VIII созывов. Об этом глава Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил в эфире Украинского радио. Ранее президент Зеленский намекнул, что Верховной Раде IX созыва осталось работать недолго.

Заслушать отчет планируют в конце марта 2020 года.

Во время аудита будет изучаться эффективность использования средств госбюджета и управления государственным имуществом Аппаратом Верховной Рады, имеющих финансовые последствия для государственного бюджета.

Специалисты Счетной палаты уже начали составлять программу для начала аудита.

«Забегая несколько вперед, могу сказать, что предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся „белые пятна“, на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание», — констатировал глава Счетной палаты.

Он также пообещал, что в 2020 году палата проведет аудит Центральной избирательной комиссии.

«Я обещал, что мы проведем аудит ЦИК. Тем более состоялись двойные выборы. Результаты также ожидаем весной», — сказал Пацкан.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который в октябре сложил полномочия лидера партии «Слуга народа», заявил, что не видит предпосылок ни для проведения внеочередных парламентских выборов, ни для развала команды президента Зеленского.



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