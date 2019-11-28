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Угрожал "отбить бошки": нардеп от "Голоса" пожаловалась в ГПУ на экс-советника главы Минздрава
Народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова заявила, что ей угрожают убийством. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.
По словам Устиновой, ей и ее коллеге, нардепу Ольге Стефанишиной, якобы поступают угрозы от бывшего советника министра здравоохранения Александра Чумака.
Заявление об угрозах в связи с ее депутатской деятельностью парламентарий подала в Генпрокуратуру.
Напомним, ГПУ открыла уголовное производство из-за «угроз» народного депутата Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского. После этого к Зверобой пришли с обысками.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!