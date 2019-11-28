Стало известно, как Украина может спасти Беларусь от Путина

Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на публичные заверения в дружбе с Россией, проводит политику сближения с другими государствами, чтобы защитить интересы своей страны. Об этом «ФАКТАМ» рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

В противовес экономическому влиянию России Лукашенко рационально создает зоны свободной торговли со многими странами. В частности, по его словам, неплохо было бы влить украинские и казахские деньги в Гомсельмаш и другие предприятия страны.



Глава Беларуси понимает, что Союзное государство, идею которого так спешат реализовать россияне, будет, в первую очередь, базироваться на экономике. РФ начнет поглощать Беларусь через приватизацию. Поэтому, по замыслу Лукашенко, желательно, чтобы к тому моменту, когда Россия получит возможность доступа к экономическим активам Беларуси, эти активы уже принадлежали иностранным инвесторам — украинцам, китайцам, американцам, но не россиянам.

Напомним, Беларусь в очередной раз отказала России в размещении военной базы. Ранее президент Беларуси возмущенно отреагировал на разговоры российского премьера Дмитрия Медведева о том, что Россия кормит Беларусь.

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