- 18:07 «В больнице даже не пытались помочь умирающей маме и буквально выставили ее на улицу»
- 17:57 Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену
- 17:50 На админгранице с Крымом началась масштабная облава на нелегальных перевозчиков
- 17:45 В «Зважені та щасливі» вернется самая скандальная участница проекта
- 17:44 Трагедия на Дунае в Будапеште: прокуратура требует 9 лет лишения свободы для украинского капитана
- 17:27 Стало известно, как Украина может спасти Беларусь от Путина
- 17:21 Оккупанты обвинили в терроризме «атамана крымского казачества», награжденного медалью «За возвращение Крыма»
- 17:17 «Быть гением — это пытка»: 45 лет назад Джон Леннон в последний раз вышел на сцену
- 17:17 Зеленский в Вильнюсе пообещал рассмотреть возможность отказа от импорта электроэнергии из Беларуси, – литовские СМИ
- 17:13 «Содержанка миллиардера»: Оля Полякова впечатлила блестящим образом
- 16:58 Угрожал "отбить бошки": нардеп от "Голоса" пожаловалась в ГПУ на экс-советника главы Минздрава
- 16:48 В Украине впервые за годы независимости проведут аудит Верховной Рады
Стало известно, как Украина может спасти Беларусь от Путина
Президент Беларуси Александр Лукашенко, несмотря на публичные заверения в дружбе с Россией, проводит политику сближения с другими государствами, чтобы защитить интересы своей страны. Об этом «ФАКТАМ» рассказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.
В противовес экономическому влиянию России Лукашенко рационально создает зоны свободной торговли со многими странами. В частности, по его словам, неплохо было бы влить украинские и казахские деньги в Гомсельмаш и другие предприятия страны.
Глава Беларуси понимает, что Союзное государство, идею которого так спешат реализовать россияне, будет, в первую очередь, базироваться на экономике. РФ начнет поглощать Беларусь через приватизацию. Поэтому, по замыслу Лукашенко, желательно, чтобы к тому моменту, когда Россия получит возможность доступа к экономическим активам Беларуси, эти активы уже принадлежали иностранным инвесторам — украинцам, китайцам, американцам, но не россиянам.
Напомним, Беларусь в очередной раз отказала России в размещении военной базы. Ранее президент Беларуси возмущенно отреагировал на разговоры российского премьера Дмитрия Медведева о том, что Россия кормит Беларусь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...