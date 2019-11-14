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Истребители в обмен на авиабазу: Путин поставил Лукашенко наглое условие
Несмотря на довольно тесные отношения между Москвой и Минском и планомерное движение в сторону создания Союзного государства, на территории Беларуси нет ни одной российской военной базы. И Минск не намерен давать разрешение на ее размещение на своей территории.
Беларусь решила закупать у РФ истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, сначала Минск пытался договориться с Москвой об оказании помощи в покупке истребителей, но получил предложение о размещении на территории Беларуси военно-воздушной базы РФ.
По словам госсекретаря, поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители. А президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужна российская военная база.
Отметим, российские власти неоднократно заявляли о том, что Россия готова рассматривать вопрос о дальнейшем открытии своих авиабаз в государствах, с которыми ее связывают союзнические отношения.
В частности, правительство РФ представило предложения о подписании соглашения о российской авиационной базе и на территории Беларуси. В сопроводительном документе говорилось, что размещение военной базы будет способствовать «организации совместной охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Беларуси».
Как заявил в интервью «ФАКТАМ» аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, в Беларуси есть два военных объекта, на которых могут находиться российские военнослужащие, но ни один не имеет статуса военной базы. По информации «Интерфакса», речь идет о 43-м узле связи военно-морского флота России «Вилейка» (радиостанция «Антей») и радиолокационной станции «Волга» дециметрового диапазона (узел «Барановичи») в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.
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