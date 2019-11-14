24.22 / 24.49 26.59 / 27.02
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Истребители в обмен на авиабазу: Путин поставил Лукашенко наглое условие

9:09 14 ноября 2019 214
Лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на довольно тесные отношения между Москвой и Минском и планомерное движение в сторону создания Союзного государства, на территории Беларуси нет ни одной российской военной базы. И Минск не намерен давать разрешение на ее размещение на своей территории.

Беларусь решила закупать у РФ истребители Су-30СМ вместо размещения российской базы на своей территории. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, сначала Минск пытался договориться с Москвой об оказании помощи в покупке истребителей, но получил предложение о размещении на территории Беларуси военно-воздушной базы РФ.

По словам госсекретаря, поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители. А президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужна российская военная база.

Отметим, российские власти неоднократно заявляли о том, что Россия готова рассматривать вопрос о дальнейшем открытии своих авиабаз в государствах, с которыми ее связывают союзнические отношения.

В частности, правительство РФ представило предложения о подписании соглашения о российской авиационной базе и на территории Беларуси. В сопроводительном документе говорилось, что размещение военной базы будет способствовать «организации совместной охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и созданию Единой региональной системы противовоздушной обороны России и Беларуси».

Как заявил в интервью «ФАКТАМ» аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, в Беларуси есть два военных объекта, на которых могут находиться российские военнослужащие, но ни один не имеет статуса военной базы. По информации «Интерфакса», речь идет о 43-м узле связи военно-морского флота России «Вилейка» (радиостанция «Антей») и радиолокационной станции «Волга» дециметрового диапазона (узел «Барановичи») в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсия

Без пенсии: стало известно, кто в Украине сможет получать государственные выплаты

Тарт

Легкий и полезный: как приготовить самый популярный французский пирог

Крымский мост

Это провал: Крымский мост не оправдал надежд оккупантов

Гороскоп

Гороскоп на 14 ноября для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер