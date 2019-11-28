23.91 / 24.13 26.24 / 26.60
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На админгранице с Крымом началась масштабная облава на нелегальных перевозчиков (фото)

17:50 28 ноября 2019 113
Облава
Инф. «ФАКТОВ»

28 ноября, прошел масштабный рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о предстоящем запуске легальных перевозок пассажиров до и от админграницы с аннексированным Крымом. О рейде сообщает «Новый Визит».

«Была поставлена задача, чтобы законность царила в нашем районе. Сейчас проводится рейд, работает рабочая группа по легализации трудовых отношений. Кроме того, в Геническом районе действует пограничный режим, идет работа и в этом направлении, проверяем документы», — прокомментировал событие председатель Генической райгосадминистрации Андрей Онищенко.

В рейде участвуют представители местно власти, пограничники, полицейские и другие службы.

«Результаты уже есть. После рейда каждая служба доложит, сколько составлено протоколов. У нас нет привилегированных, все равны перед законом», — сказал Андрей Онищенко. Он отметил, что такие рейды в Геническом районе будут проводиться постоянно.

Ранее сообщалось, что в Киеве автоперевозчик попал в скандал из-за Крыма.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Лука Затравкин

Сына известного российского художника засосало в унитаз во время полета (видео)

снег

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Зима

Сильный ветер и метели: синоптики дали прогноз на декабрь

Дядя Вадя и Потап

«Рожала в обычном роддоме»: в семье Потапа неожиданное пополнение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер