Украина

На админгранице с Крымом началась масштабная облава на нелегальных перевозчиков (фото)

28 ноября, прошел масштабный рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил о предстоящем запуске легальных перевозок пассажиров до и от админграницы с аннексированным Крымом. О рейде сообщает «Новый Визит».

«Была поставлена задача, чтобы законность царила в нашем районе. Сейчас проводится рейд, работает рабочая группа по легализации трудовых отношений. Кроме того, в Геническом районе действует пограничный режим, идет работа и в этом направлении, проверяем документы», — прокомментировал событие председатель Генической райгосадминистрации Андрей Онищенко.

В рейде участвуют представители местно власти, пограничники, полицейские и другие службы.

«Результаты уже есть. После рейда каждая служба доложит, сколько составлено протоколов. У нас нет привилегированных, все равны перед законом», — сказал Андрей Онищенко. Он отметил, что такие рейды в Геническом районе будут проводиться постоянно.

Ранее сообщалось, что в Киеве автоперевозчик попал в скандал из-за Крыма.

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