Звезда «Дизель Шоу» впервые показал подросшую дочь (фото)

Шоу-бизнес

Известный КВНщик, телеведущий, ныне актер «Дизель Шоу» Сергей Писаренко, который давно перебрался в Киев, где счастлив в браке с телевизионным продюсером Мариной Городецкой, впервые показал подросшую дочку. Двухлетняя Варвара вместе с мамой приехала повидаться с папой на репетицию нового концерта «Дизель Шоу». Сергей признается, что они с женой раньше не показывали девочку, потому что Марина суеверная.

«Есть такое поверье, что нельзя показывать ребенка, пока иммунитет не окреп. Мы даже на „ёлки“ Варю не возили, чтобы ничем не заразилась! Маленькая ведь еще», — рассказал Сергей.

Актер впервые разрешил сделать фотографию с дочерью и опубликовать её в официальном сообществе «Дизель Студио».

«Мы потом читали комментарии под фотографией. Люди пишут, что похожа на меня. Приятно!», — поделился актер. Действительно Варя похожа на папу, особенно цветом волос.

Писаренко души не чает в дочке и жалуется, что из-за напряженного графика мало видится с семьей. Только вернулся домой, в Киев из командировки в 9 утра и сразу отправился на репетицию, даже не успев увидеться с семьей. Поэтому семья приехала к нему.

Напомним, уже более пяти лет Сергей Писаренко киевлянин. С женой Мариной они воспитывают маленькую Варю и четверых старших детей.

«Варвара утром проснулась, а меня нет. И сразу к жене с вопросом: „А где папа?“ Поэтому Марина решила показать дочери, чем папа занимается. Приехали, сели в зале, жена говорит: „Папа работает“. И Варя сразу подхватывает: „Я тоже работаю!“ Это было очень мило. Они привезли печенье, которое сами приготовили. Варвара сразу же, без разговоров скормила мне три печенья всухомятку», — с улыбкой рассказывает Писаренко.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» он рассказывал, что давно подал документы на жительство в Украине, о том, почему принял такое решение и работе на телевидении.

Также певица Тина Кароль поделилась секретами воспитания сына Вениамина, который живет в Великобритании.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter