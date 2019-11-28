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Британский журнал, приписавший Севастополь России, рассказал, как исправит ошибку
Посольство Украины добилось исправления в журнале Survival упоминания о принадлежности Севастополя России. Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко жестко отреагировал на решение компании Apple обозначить Крым в своих приложениях как территорию РФ.
«Радіо Свобода» сообщает, что Международный институт стратегических исследований (МИСИ) — центр, который основан в Лондоне, — опубликовал фото обложки номера за декабрь-январь, где одна из фотографий была подписана «Севастополь, Россия».
МИСИ исправит подпись в онлайн-версии своего журнала, а в следующем печатном номере издания будет размещена информация о том, что Севастополь — это украинский город в Крыму, который сейчас находится под российской оккупацией.
Ранее сообщалось, что в России были вынуждены закрыть компанию «Интеравтоматика», которая незаконно поставила турбины Siemens в аннексированный Крым.
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