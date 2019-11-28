Украина

Злополучный перекресток в Чабанах, где разбился Кулеба, оборудуют дорожными знаками и будут патрулировать

Перекресток на пересечении трассы Киев-Одесса и улицы Киевская, где четыре дня назад произошла жуткая авария, в которую попал детский омбудсмен Николай Кулеба и его сыновья, оборудуют дублирующими дорожными знаками.

Кроме того, на этом участке будет дежурить наряд патрульной полиции.

Такое решение приняли на выездном совещании чиновники Киевской облгосадминистрации.

Служба автомобильных дорог до конца следующей недели должна отработать все поручения, данные на выездном заседании.

Напомним, 24 ноября Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в серьезное ДТП в поселке Чабаны под Киевом.

В результате аварии оба водителя и два пассажира получили травмы.

По предварительным данным следствия, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба нарушил правила дорожного движения, в результате чего попал в ДТП.

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