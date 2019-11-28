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Украина

Прокуратура хочет за Альперина залог в 280 миллионов

20:00 28 ноября 2019 137
Вадим Альперин
Инф. «ФАКТОВ»

29 ноября Высший антикоррупционный суд Украины изберет меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину, которого детективы НАБУ задержали 27 ноября. Об этом со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщает РБК-Украина.

«Будем просить арест и залог 280 млн гривен», — заявил изданию источник в прокуратуре.

Издание УНН со ссылкой на свои источники сообщило, что сумма залога должна составить 288 млн 150 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ провели массовое задержание по подозрению в создании преступной таможенной схемы. В ее организации подозревается одесский бизнесмен Вадимом Альперин.

Действия Альперина квалифицированы прокуратурой как «Злоупотребление властью или служебным положением». Следствие установило, что государству причинен ущерб в размере почти 80 млн грн.

Фото kp.ua

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