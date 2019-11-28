Украина

Прокуратура хочет за Альперина залог в 280 миллионов

29 ноября Высший антикоррупционный суд Украины изберет меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину, которого детективы НАБУ задержали 27 ноября. Об этом со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщает РБК-Украина.

«Будем просить арест и залог 280 млн гривен», — заявил изданию источник в прокуратуре.

Издание УНН со ссылкой на свои источники сообщило, что сумма залога должна составить 288 млн 150 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ провели массовое задержание по подозрению в создании преступной таможенной схемы. В ее организации подозревается одесский бизнесмен Вадимом Альперин.

Действия Альперина квалифицированы прокуратурой как «Злоупотребление властью или служебным положением». Следствие установило, что государству причинен ущерб в размере почти 80 млн грн.

Фото kp.ua

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