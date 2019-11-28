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Происшествия

Дело о смертельном ДТП в Харькове: Верховный суд отказал Дронову вслед за Зайцевой

22:24 28 ноября 2019 149
Зайцева и Дронов
Инф. «ФАКТОВ»

Верховный суд не стал рассматривать апелляцию одного из виновников кровавого ДТП в Харькове осенью 2017 года Геннадия Дронова. Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Доцяк.

По ее словам., адвокат Дронова Геннадий Токарев в жалобе писал, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлена неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам.

В суде попросили от защиты более конкретные аргументы и дали 15 дней на устранение недостатков.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП с 6 погибшими и 6 пострадавшими и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы. Обоим осужденным осталось сидеть в тюрьме 8 лет. Два года из десяти они уже отбыли в СИЗО.

Также оба должны заплатить пострадавшим по 4 млн гривен.

На данный момент Дронов находится в Крюковской исправительной колонии № 29 (Полтавская область).

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