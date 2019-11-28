- 00:22 «Александрия» проиграла «Вольфсбургу» и потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы
- 28.11 23:56 Жуткая поезда: в Кропивницком женщине оторвало полпальца дверью маршрутки
- 28.11 23:56 «Динамо» забило в Швеции трижды, но в меньшинстве не устояло на 96-й минуте: видеообзор матча
- 28.11 23:25 В Одессе легковушка сбила двух женщин, одну – насмерть
- 28.11 23:25 В Украине резко возросли долги по зарплатам: цифры впечатляют
- 28.11 23:05 Наталья Могилевская впервые рассказала о своем возлюбленном
- 28.11 23:03 "Можно ноги парить": улицу на киевской Оболони залило кипятком
- 28.11 22:47 Украинский завод помогает в изготовлении боеприпасов для российской армии, — расследование СМИ
- 28.11 22:43 В Киеве частично перекроют Набережное шоссе
- 28.11 22:24 Дело о смертельном ДТП в Харькове: Верховный суд отказал Дронову вслед за Зайцевой
- 28.11 22:12 В Одессу прибыл французский военный корабль
- 28.11 22:04 В Украине успешно испытали новую крылатую ракету "Нептун"
"Можно ноги парить": улицу на киевской Оболони залило кипятком
В Киеве на Оболони прорвало теплотрассу. Кипяток залил улицу и тротуар у станции метро. Ранее прорыв 70-сантиметровой трубы с горячей водой создал коллапс в центре Киева.
На Оболони на отрезке в 200 метров появилось сразу три порыва. Об этом в Facebook сообщила Анастасия Крымова и опубликовало фото.
«Сегодня моемся на уличке. Ибо вся наша горячая вода рекой течет на тротуаре. На промежутке в 200 метров 3 порыва», — написала киевлянка.
Жители других столичных районов пишут, что у них тоже проблемы с отоплением и горячей водой.
Ранее «ФАКТЫ» писали о порыве трубопровода на Железнодорожном шоссе в Киеве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!