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Происшествия

"Можно ноги парить": улицу на киевской Оболони залило кипятком

23:03 28 ноября 2019 156
порыв
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве на Оболони прорвало теплотрассу. Кипяток залил улицу и тротуар у станции метро. Ранее прорыв 70-сантиметровой трубы с горячей водой создал коллапс в центре Киева.

На Оболони на отрезке в 200 метров появилось сразу три порыва. Об этом в Facebook сообщила Анастасия Крымова и опубликовало фото.

«Сегодня моемся на уличке. Ибо вся наша горячая вода рекой течет на тротуаре. На промежутке в 200 метров 3 порыва», — написала киевлянка.

Жители других столичных районов пишут, что у них тоже проблемы с отоплением и горячей водой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о порыве трубопровода на Железнодорожном шоссе в Киеве.

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