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Унесенная ветром: в Китае женщина решила пристыдить синоптиков и неосторожно открыла дверь (смешное видео)
В Китае, жители которого горазды на различные выдумки, иногда не совсем понятные, на днях произошел еще один курьезный случай.
О нем рассказало популярное издание China People's Daily.
Сообщается о том, что жительница города Циндао (провинция Шаньдун) решила опровергнуть сообщения синоптиков о сильном ветре, притом снять все это на видео.
Не долго думая, китаянка включила видеокамеру, приоткрыла дверь и собиралась сказать: «Ну вот, видите, какая там разбушевавшаяся стихия», но ветер оказался настолько мощным, что женщину просто выбросило наружу.
Пролетев несколько метров, женщина вернулась в дом посрамленной.
К счастью, порыв ветра не причинил ей вреда, и дама вместе с друзьями посмеялась над всей этой историей.
К сожалению, сильный ветер может стать не только поводом для веселых розыгрышей. Так, весной в нескольких американских штатах похозяйничал ураганный ветер. Срывал крыши с домов, валил деревья. А вот в Нью-Мексико и вовсе сдул с моста товарный состав! Скорость ветра достигала в этот момент 167 км/ч. Чудом никто не погиб. Полиция штата заявила, что состав был порожний. Именно это обстоятельство и дало ветру преимущество. В состав входили 73 вагона и два локомотива. Поезд как раз двигался по мосту. Вниз рухнули 26 вагонов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Турции разбушевавшийся ветер поднял в воздух человека. Местный житель во время бури пытался удержать от падения зонт-тент, а вместо этого оторвался от земли вместе с навесной конструкцией и поднялся на высоту примерно три-четыре метра.
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