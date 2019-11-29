Мир

В Китае, жители которого горазды на различные выдумки, иногда не совсем понятные, на днях произошел еще один курьезный случай.

О нем рассказало популярное издание China People's Daily.

Сообщается о том, что жительница города Циндао (провинция Шаньдун) решила опровергнуть сообщения синоптиков о сильном ветре, притом снять все это на видео.

Не долго думая, китаянка включила видеокамеру, приоткрыла дверь и собиралась сказать: «Ну вот, видите, какая там разбушевавшаяся стихия», но ветер оказался настолько мощным, что женщину просто выбросило наружу.

Пролетев несколько метров, женщина вернулась в дом посрамленной.

К счастью, порыв ветра не причинил ей вреда, и дама вместе с друзьями посмеялась над всей этой историей.

К сожалению, сильный ветер может стать не только поводом для веселых розыгрышей. Так, весной в нескольких американских штатах похозяйничал ураганный ветер. Срывал крыши с домов, валил деревья. А вот в Нью-Мексико и вовсе сдул с моста товарный состав! Скорость ветра достигала в этот момент 167 км/ч. Чудом никто не погиб. Полиция штата заявила, что состав был порожний. Именно это обстоятельство и дало ветру преимущество. В состав входили 73 вагона и два локомотива. Поезд как раз двигался по мосту. Вниз рухнули 26 вагонов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Турции разбушевавшийся ветер поднял в воздух человека. Местный житель во время бури пытался удержать от падения зонт-тент, а вместо этого оторвался от земли вместе с навесной конструкцией и поднялся на высоту примерно три-четыре метра.

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