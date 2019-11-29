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Чтобы наверняка: врач в Крыму отправил пациента приложиться к святым мощам
В Крыму, где после аннексии медицинская отрасль оказалась в плачевном состоянии, некоторые врачи наряду с общепринятыми протоколами лечения больных прописывают пациентам своеобразные назначения.
Так в Севастополе отоларинголог Юрий Белоненко посоветовал пациентке съездить в Симферополь к святым мощам для исцеления, сообщает Подъем.
В назначении, выписанном медиком, говорится, что поездку к мощам святителя Луки в Симферополь нужно осуществить в случае неэффективности лечения.
Сам Белоненко заявил, что нередко выписывает подобные назначения тяжелым пациентам.
Также врач уточнил, что помимо совета приложиться к мощам в его назначении присутствовали и пункты, касающиеся медикаментозного лечения.
По словам врача, он сам бывает в Симферополе у мощей Луки. Там всегда толпятся люди. Насколько эффективна такая практика для его пациентов, доктор не пояснил.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Крыму не хватает практикующих врачей. Летом этого года в евпаторийской больнице даже на время приостанавливали проведение плановых операций в связи с отсутствием врачей-анестезиологов.
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