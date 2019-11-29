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Общество и люди

Чтобы наверняка: врач в Крыму отправил пациента приложиться к святым мощам

8:38 29 ноября 2019 190
врач
Инф. «ФАКТОВ»

В Крыму, где после аннексии медицинская отрасль оказалась в плачевном состоянии, некоторые врачи наряду с общепринятыми протоколами лечения больных прописывают пациентам своеобразные назначения.

Так в Севастополе отоларинголог Юрий Белоненко посоветовал пациентке съездить в Симферополь к святым мощам для исцеления, сообщает Подъем.

В назначении, выписанном медиком, говорится, что поездку к мощам святителя Луки в Симферополь нужно осуществить в случае неэффективности лечения.

Сам Белоненко заявил, что нередко выписывает подобные назначения тяжелым пациентам.

Также врач уточнил, что помимо совета приложиться к мощам в его назначении присутствовали и пункты, касающиеся медикаментозного лечения.

По словам врача, он сам бывает в Симферополе у мощей Луки. Там всегда толпятся люди. Насколько эффективна такая практика для его пациентов, доктор не пояснил.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Крыму не хватает практикующих врачей. Летом этого года в евпаторийской больнице даже на время приостанавливали проведение плановых операций в связи с отсутствием врачей-анестезиологов.

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