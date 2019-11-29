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На Херсонщине предприимчивые дельцы наладили поставки сырья в Крым (фото, видео)
В Херсонской области насосная станция обеспечивала содовый завод, расположенный в аннексированном Крыму, сырьем — концентрированной рапой. Ранее правоохранители заблокировали подачу сырья на два крымских завода.
Схему наладил один из столичных предпринимателей. Сумму ущерба государству (незаконное использование недр) оценили в 30 млн гривен. По словам начальника Главного управления Нацполиции в АР Крым и Севастополе Виталия Стрижака, во время следственных действий было установлено, что на территории насосной станции находится шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подается содовому заводу. Также правоохранители обнаружили линию, по которой на насосную станцию подавалась из Крыма электроэнергия.
Во время обысков на киевском предприятии были изъяты документы, изданные представителями Российской Федерации на временно оккупированной территории.
По данному факту расследуется уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (экоцид), ч. 1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что поставки воды в аннексированный Крым не возобновят до его деоккупации.
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